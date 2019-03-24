Kırıkkale'de 169 Kişi İyi Parti'den İstifa Edip MHP'ye Geçti

31 Mart yerel seçimlere 1 hafta kala Kırıkkale'de 169 kişi İYİ Parti'den istifa edip Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) geçti.

İYİ Parti Kırıkkale teşkilatı kurucularından ve Genel Merkez Üst Kurul Delegesi olan Ferruh Çetiner ve beraberinde 168 arkadaşı İYİ Parti'deki görevinden ve parti üyeliğinden istifa ederek MHP'ye geçti.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Zafere giden yolda gücümüze güç katıyoruz. 31 Mart akşamında Allah nasip ederse Kırıkkale Belediyesi burçlarına 3 hilalli bayrağımızı dikeceğiz" diye konuştu. Merkez İlçe Başkanı Abalı'da Çetiner'e MHP rozetini takarak yuvaya hoş geldin temennisinde bulundu.

Katılımların kendilerinin gücüne güç kattığını belirten MHP Kırıkkale Belediye Başkanı Serdar Yarar ise, "İyi Parti Kırıkkale İl Başkanlığı kurucular kurulu üyesi ve genel merkez üst kurul delegesi Ferruh Çetiner ve 168 arkadaşı İyi Parti'deki bütün görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ederek aramıza katılmıştır. Ferruh beyi ve beraberinde aramıza katılan arkadaşlarımızı yeniden aramızda görmekten büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yuvanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Desteklerinizle daha güçlü ve emin adımlarla hedefe ulaşacağız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA