Kırıkkale'de 16 yıl 10 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kontrol noktasında yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) üzerinden arandığı tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı. UYAP üzerinden yapılan kontrolden şüpheli şahsın "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme ve bulundurmak" suçundan 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca tutuklanarak, Keskin Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

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