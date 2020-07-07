Kırıkkale'de 16 evde uygulanan karantina kaldırıldı Kırıkkale'de 16 evde uygulanan karantina kaldırıldı Kırıkkale merkezdeki 2 müstakil ev ile Karakeçili ilçesindeki 14 evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kırıkkale'de 16 evde uygulanan karantina kaldırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale merkezdeki 2 müstakil ev ile Karakeçili ilçesindeki 14 evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesinde yaşayan 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 2'şer katlı 2 müstakil evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden 6'sının da taburcu edildiği öğrenildi.

Karakeçili ilçesindeki Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Caddesinde yapılan asker uğurlamasına gelen 1 kişide Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, yakınları ve komşularıyla temasta olduğu belirlenen 14 evde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 22 günlük karantina İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda sona erdi.

Vatandaşların karantina boyunca ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.

Kaynak: İHA