Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri Kırıkkale'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi.

Kırıkkale'de '15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi. Duaların ardından vatandaşlar Demokrasi Meydanında nöbet tutmaya başladı.

Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için de dualar edildi. Daha sonra Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Meydanların vatan ve bayrak aşkıyla dolduğunu belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, milletle beraber olduklarını ifade ederek, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüreklerin tek bir şekilde attığını söyledi.

"Allah bizlere 15 Temmuz gibi darbeleri tekrar yaşatmasın"

Sezer, "Bugün şanlı bayrağınız Kur'an-ı Kerim'imiz hep beraber bundan daha güzel bir şey olamaz. Allah bizlere 15 Temmuz gibi darbeleri tekrar yaşatmasın. Birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün gazilerimize minnet duygularımızı iletiyoruz. Bütün milletimize de şükranlarımızı iletiyoruz. 4 sene geçti aynı ruhla, aynı azimle, aynı heyecanla sahadalar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Hain FETÖ darbe girişiminin karşısında duran bu aziz milletin göstermiş olduğu destanın 4. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye'de meydanları ilk dolduran Kırıkkalelilerin olduğunu belirtti.

"Hiçbir haine müsaade etmeyeceğiz"

Saygılı, "Bütün Kırıkkaleli hemşehrilerim bu meydanı Türkiye'de ilk dolduran şehir olması münasebetiyle tüm Kırıkkaleli hemşehrililerime teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hiç kimse şunu aklından çıkartmasın. Bu milletin birliği ve beraberliği devam ettiği süreçte asla ve asla kimse karşısında duramayacaktır. 'Halk mı? Tank mı?' diyenlere halkın gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu bütün dünya gördü. Bu memleket asla esaret altına girmeyecektir. İnşallah bunu tüm dünya gördüğü gibi ülkemizdeki hainlerde gördüler. Hiçbir haine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA