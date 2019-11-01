Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olduKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

01.11.2019 23:26
Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir dönerciden yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayeti üzerine rahatsızlanan 15 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi acil servise başvurdu. Yapılan muayenede gıda zehirlenmesi olduğu iddia edilen hastalar tedavi altına alındı. Acil Serviste tedavilerine devam edilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.