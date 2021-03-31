Son dakika: Kırıkkale'de "kaçak tütün" operasyonu: Binlerce makaron ele geçildi

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de KOM polisi tarafından "kaçak tütün ticareti" yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 150 kilogram tütün ve 10 bin adet bandrolsün makaron ele geçirildi.