Kırıkkale'de 146,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

24.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:00

Kırıkkale'de bir iş yerinde 146,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, E.S'nin iş yerinde kaçak tütün sattığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 146,2 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli E.S'ye, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapılarak, 7 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA