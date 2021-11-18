Kırıkkale'de 130 bin ton asfalt serildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezindeki yollara 130 bin ton asfaltın serildiğini söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezindeki yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt kaplama, andezit ve etiler kavşak projelerini hakkında bilgiler aktaran Saygılı, "Kırıkkale geneli 130 bin ton asfalt atıyoruz. Bu atılan asfalt Kırıkkale tarihinde bir ilktir. Asfalt sermenin yanı sıra andezit kaldırım çalışması, Etiler Köprülü Kavşak projesi çalışmalarımız, bilim ve deney merkezimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Çalışmaların gece-gündüz devam ettiğini belirten Saygılı, "Geçtiğimiz aylarda 20 dev proje açıklamıştık. Bu projelerimizin çalışmaları başladı. Çalışmalar ile birlikte Kırıkkale şantiye alanına döndü. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlayacağız ve milletimizin hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların yanı sıra bazı mahallerde yeni park bazı mahalleler ve şehir merkezinde parklarımızı bakıma alacağız" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE