Kırıkkale'de 13 bin TL değerinde sahte banknot ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de 13 bin TL değerinde sahte banknot ele geçirildi

Kırıkkale'de 13 bin TL değerinde sahte banknot ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin Türk TL değerinde sahte banknot ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin Türk TL değerinde sahte banknot ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, silah ticareti yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. KOM ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, İ.Y. isimli şahsın M.Ş. isimli şahsa silah satışı yapacağı tespit edildi. Alparslan Türkeş Bulvarında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya uygun şarjör ve 7 adet fişek ve 13 bin Türk lirası değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 13 bin TL değerinde sahte banknot ele geçirildi

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