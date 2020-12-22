Kırıkkale'de 12 bin 800 içi dolu makaron ele geçirildi
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Kırıkkale'de 12 bin 800 içi dolu makaron ele geçirildi

22.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:18
Kırıkkale'de 12 bin 800 içi dolu makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 12 bin 800 içi dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 12 bin 800 içi dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.Ç'nin araç ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 12 bin 800 içi dolu makaron, 18 sigara sarma makinesi, 90 sigara sarma makinesi parçaları, 62 tabanca mermisi ve 1,5 kilogram şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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