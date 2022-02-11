Kırıkkale'de "112 Günü" kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Acil Çağrı Merkezince "112 Günü" dolayısıyla etkinlik düzelendi.

Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda, çağrı merkezlerinin her türlü acil olaya hızlı, etkin ve koordineli şekilde zaman tasarrufu sağlayarak müdahale edilmesini sağlamak için kurulduğunu söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla merkez olarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını aktaran Tekinay, "Merkez olarak 90 personelle 24 saat boyunca tek vücut olarak çalışmaktayız. Acil Çağrı Merkezi olarak 2022 Ocak ayı itibariyle gelen çağrıları açma süremiz 0,99 saniyedir. Gelen çağrı en hızlı şekilde cevaplanıp ilgili birimlere aktarılmaktadır. İçişleri Bakanlığımız, engelli vatandaşlarımız için de 112'ye kesintisiz ulaşması için 'Engelsiz 112' isimli bir proje geliştirmiştir." diye konuştu.

Tekinay, merkezin en büyük sıkıntısının asılsız çağrılar olduğuna dikkati çekerek, daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için asılsız çağrılara son verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Hacivat ve Karagöz 112'de" isimli tiyatro gösterisinin yer aldığı etkinlikte, ihtiyaç sahibi 112 çocuğa hediye çeki verildi.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve yerel sanatçıların konser verdiği programa, Vali yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Ender Faruk Uzunoğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.