Kırıkkale'de 11 firari yakandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm almış 11 firari polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm almış 11 firari polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı adreslere operasyon baskın yaptı. Çeşitli suçlardan 3 ay ila 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., H.Ö., R.E., F.G., G.S., S.A., H.K., C.Ç, F.G., G.S., S.A., H.Ö., U.V. ve R.F. ile haklarında para cezası bulunan S.İ., H.D., ve S.A. yakalandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı