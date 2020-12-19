Kırıkkale'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Kırıkkale'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

19.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 02:09
Kırıkkale'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahında şüpheli olarak durdurulan bir panelvan minibüste, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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