Kırıkkale'de, 1 köy daha karantinaya alındı KIRIKKALE'de Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünden sonra Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KIRIKKALE'de Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünden sonra Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Keskin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10 Nisan 2020 tarihli kararı ile Dağsolaklısı köyünün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünün, 11 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Lütfen evde kalalım. Sebep olacağımız bulaş nedeniyle tehlikeye atacağımız canları düşünelim" denildi.Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyü de geçen hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Kaynak: DHA