Kırıkkale Çiçek Açıyor

02.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:02

AMAÇ DAHA KULLANILABİLİR BİR HALE GETİRMEK

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlar bahar bakımına alındı. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerhavaların ısınmasıyla birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Park ve bahçeler vatandaşlarımızın en büyük sosyal faaliyet alanları, bu mekanlardı gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz.Amacımız vatandaşlarımızın bir günlük stresten bir nebze uzaklaştıkları alanları daha kullanılabilir hale getirmek" dediler.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bahar mevsimin gelmesi ile birlikte park bahçe ve yeşil alanlarının bakıma alınmasının yanı sıra şehir merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçların budanarak gençleştirme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri "Aynı zamanda Belediyemize ait seramızda bahar mevsiminde dikilecek çiçeklerin yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Hayat kaynağımız olan yeşil alanların düzenlenmesi ve bakımı, şehrimizin 4 mevsim daha güzel görünmesi için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyorlar" ifadelerini kullandı. Yetkililer, park ve bahçelerde yapılan Bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca da sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler