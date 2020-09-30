Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Azerbaycan'a destek

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, antrenman öncesi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, antrenman öncesi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Yönetim, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesi ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla basın mensuplarına poz verdi.

Kulüp Başkanı Veli Uça, gazetecilere yaptığı açıklamada, işgalci Ermenistan'ı protesto ettiklerini ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Her platformda Azerbaycanlı kardeşlerine manevi anlamda destek olmak istediklerini aktaran Uça, "Bugünkü antrenmanımıza futbolcularımız da Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla çıkarak, yüreklerimizin Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu ortaya koydular. Ben inanıyorum ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ermenistan'a gerekli dersi vereceklerdir. Kardeşlerimiz Türkün gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstereceklerdir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen