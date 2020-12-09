Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 3. Lig maçı ne zaman?

Mislicom 3. Lig'de 14. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Bayrampaşa Spor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.