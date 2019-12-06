Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, namağlup liderliğini sürdürüyor

06.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:45

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, ligde oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puan toplayan kırmızı-mavililer, en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, BAL'da fırtına gibi esiyor. Kırmızı-mavililer ligde bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 6'ncı Grup'ta rakip kalelere 26 gol atan Kırıkkale ekibi, kendi kalesinde ise 5 gol gördü. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala topladığı 31 puanla en yakın rakibi ANKARA T.K.İ.'nin 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Kaynak: DHA