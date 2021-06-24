Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları

Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için kentte sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için kentte sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin, yaz sezonunun sorunsuz geçmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yılın ilk 6 ayında rögar ve mazgallarda 4 bin 800 sıcak sisleme çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, sivrisinek üreme ve barınma alanlarında 2 bin 800 larva uygulaması yaptı. Ayrıca yine sinek üreme ve barınma alanlarında 3 bin 250 karasinek larvalarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın şikayet ve talepleri doğrultusunda metruk yapılarda kemirgen ve çeşitli zararlı hayvanlara da müdahale eden ekiplerimiz, kemirgenlere karşı 375 uygulaması yaptı. Yine havaların ısınması ile birlikte kene mücadelesine de başlayan ekipler, şehrimizde bulunan park ve bahçelerde kene ilacı ile müdahalelerde bulundu. Ekiplerimiz, 28 mahallenin tamamında haftada 2 kez akşam ve sabah saatlerinde ULV uygulaması gerçekleştiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Fahrettin Koca Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Seda Sayan Rafet El Roman
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:41:45. #1.15#

title