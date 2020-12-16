Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 kişi yapılandırma başvurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 kişi yapılandırma başvurusu

16.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:55
Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 kişi yapılandırma başvurusu

Kırıkkale Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giden 7256 sayılı kanundan şimdiye dek 3 bin 563 kişinin faydalandığını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giden 7256 sayılı kanundan şimdiye dek 3 bin 563 kişinin faydalandığını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' fırsatının 31 Aralık tarihine dek devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Mükelleflerin, 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. Mükellef vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 eşit taksite kadar ödeyebilecekler. Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık 2020'ye başvuruda bulunacak" ifadelerine yer verildi.

Faiz ve cezaların silinerek taksit imkanının sunulduğu kanun kapsamında Kırıkkale Belediyesine şimdiye dek 3 bin 563 kişinin başvurduğunun kaydedildiği açıklamada "Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de mükelleflere sunuluyor. Kırıkkale Belediyesi mesai saatlerinde kısıtlamaya gitmeyerek veznelere başvuran vatandaşlara yoğunluk oluşturmamaları için de kolaylık sağlıyor. Yapılandırmanın çıktığı 17 Kasım tarihinden bu güne kadar 3 bin 563 kişi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu" denildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 kişi yapılandırma başvurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Defterdar Gürbüz, yapılandırma konusunda uyardı
Defterdar Gürbüz, yapılandırma konusunda uyardı
Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı
Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı
Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi
Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 kişi yapılandırma başvurusu | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:12:09. #1.15#
title