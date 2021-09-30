Kırıkkale Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin, barınma problemi yaşayan öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturana kadar geçici konaklama hizmeti vermeye devam ettiğini bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesini kazanan ya da üniversite kaydını yenileyen öğrencilerden barınma sorunu yaşayanların Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezine başvurduğu ve kayıtları oluşturulan öğrencilere barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şunları kaydetti:

"Şehrimiz misafirperverlikte nam yapmış kadim bir şehirdir. Salgın sonrası üniversitenin tekrar yüz yüze eğitime başlamasıyla şehrimize gelen öğrencilerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. KYK yurtlarımız kapasitesi itibari ile öğrencilerimize hitap ediyor. Ayrıca özel yurt ve pansiyon sıkıntısı da şehrimizde yaşanmamakta. Ancak kayıt yaptırmakta geciken ya da şehrimize ilk defa gelen öğrencilerimizin yaşadıkları geçici barınma sorunu çözülene kadar onlara yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz anne ve babalarının bizlere emaneti."