Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için "don olayı" uyarısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte soğuk havanın etkisinin hissedilmeye başlandığı belirtildi.

Özellikle bu günlerde açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir. Açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Bu konulara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet