Kırıkkale Belediyesinden Kovid-19'dan etkilenen esnafa gıda yardımı

Kırıkkale Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından olumsuz etkilenen kıraathane ve dolmuşçu esnafına gıda yardımında bulundu.

Kırıkkale Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından olumsuz etkilenen kıraathane ve dolmuşçu esnafına gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen dolmuşçu esnafına daha önce de yakıt desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başlamasıyla esnaflara yeniden destek olunduğu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla ekiplerin gıda yardımında bulunduğu aktarıldı.

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla iş yerleri kapanan ve zamanlarının büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan esnafların da Başkan Saygılı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen