Kırıkkale Belediyesinden iftar dayanışması

Koranavirüs nedeniyle toplu iftar yemekleri düzenlenmese de Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla kazanlar ihtiyaç sahibi ve iftara yetişemeyenler için kaynıyor.

Özenle hazırlanan ve hijyen kurallarına uyarak paketlenen yemekler ihtiyaç sahibi ve iftara yetişemeyenlere teslim ediliyor.

500 Kişilik Sıcak Yemek

Kırıkkale Belediyesinde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yılda toplu iftar yemekleri, iftar çadırları kurulmasına kısıtlama getirildi. Kırıkkale Belediyesi de iftar çadırı kurulmaması nedeniyle her gün 500 kişilik sıcak yemek hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor ayrıca Nokta Camii avlusuna kurduğu iftariyelik çadırında da özenle paketlenen yemekler iftara yetişemeyen ve yine ihtiyaç sahiplerine evlerine dağıtılıyor.

Yemekler Hijyenik Ortamda Paketleniyor

Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan yemekler özenle hijyenik ortamda hazırlanıyor ve paketleniyor. Üç çeşit yemeğin yanı sıra paket su ve paket ekmek poşetlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra iftara yetişemeyen vatandaşlara dağıtılıyor. Ekipler ayrıca her gün iftar saatine yakın zaman diliminde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi, yaşlı vatandaşların evlerine kadar giderek yemekleri teslim ediyorlar.

Ramazan Kültürünü Yaşatıyoruz

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu yılda iftar çadırlarının pandemi nedeniyle kurulmadığını hatırlatarak "Kırıkkale Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz kalabalık iftar sofralarında bu yıl buluşamıyoruz. Yaşanan bu sıkıntılı günlerin biran önce bitmesini, ortadan kalkmasını Allah'tan diliyoruz. İftar sofralarında, aynı çadır altında buluşamasakta, arkadaşlarımız tarafından özenle paketlenip hazırlanan iftariyeliklerimizi iftar saatine yakın zaman diliminde dağıtımını yapıyoruz. Ramazan ayı kültürünü elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler