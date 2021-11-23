Kırıkkale Belediyesinden Gençeler Yönelik Yeni Bir Faaliyet

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkkale Belediyesi gençlere yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. YKS'ye girecek öğrencilere yönelik 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 13:00'de Gençlik Merkezinde Kırıkkale Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar tarafından seminer verilecek. Seminer kapsamında öğrencilere sınavda başarıya giden yolların ipuçları verilecek. Seminerde Kırıkkaleli öğrencilere sınav anında bilgilerini, deneyimlerini ve sınav anında heyecan, kaygı gibi etmenleri aşarak nasıl kullanabileceklerini anlatılacak.

Gençlerimiz önceliğimizdir

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gençlere yönelik faaliyetleri artırdıklarını, özellikle Gençlik Merkezinin ders çalışmak için uygun ortam arayan gençlerin uğrak yeri haline geldiğini belirtti. Başkan Saygılı burada sınavlara hazırlanan gençlere yönelik Motivasyon semineri düzenlediklerini de belirterek "Gençlerimiz önceliğimiz. Onlar büyük bir özveri ile sınavlara hazırlanıyorlar. Bizde onların yanlarında olmak, sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak için "Motivasyon Semineri" düzenleyerek öğrencilerimizim eğitim, sınav, başarı gibi kavramlarla ilgili olarak bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Şehrimizde ki çocuklarımızın ve gençlerin eğitimleri adına yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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