Esnafa bin lira hibe desteği detayları belli oldu: Son başvuru tarihi 22 Nisan
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Esnafa bin lira hibe desteği detayları belli oldu: Son başvuru tarihi 22 Nisan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esnafa bin lira hibe desteği detayları belli oldu: Son başvuru tarihi 22 Nisan

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle son yayınlanan genelge kapsamında geçici süreyle iş yerlerini kapatan esnafa bin lira nakdi destek verileceğini bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle son yayınlanan genelge kapsamında geçici süreyle iş yerlerini kapatan esnafa bin lira nakdi destek verileceğini bildirdi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca geçici süreyle kapanan ve bin lira nakdi destekten faydalanmak isteyen esnafların 14-22 Nisan tarihleri arasında saat 17.00'a kadar Belediye İşlem Merkezi'ne müracaat etmeleri istendi. Esnafların vergi levhası, iş yeri ruhsat, oda kayıt belgesi sureti ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Son gün 22 Nisan Pazartesi

Açıklamada, "Ramazan ayında kapanacak olan iş yeri sahibi esnaflarından yardımdan yararlanmak isteyenler Kırıkkale Belediyesi İşlem Merkezine müracaat ederek düzenlenen formu doldurmaları gerekecek. Başvuru yapacak olan esnafların vergi levhası, iş yeri ruhsat, oda kayıt belgesi sureti ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesi yeterli olacak. Başvurular 14 Nisan 2021 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurusu değerlendirilip onaylanan esnafın desteği, başvuru esnasında vermiş oldukları IBAN veya hesap numaralarına yatırılacak. Öte yandan birden fazla iş yeri olan esnaf sadece bir iş yeri için destek alabilecek" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Covid-19 salgınından dolayı son yayınlanan genelge ile iş yerleri kapanan esnaflara bin lira destek verme kararı aldıklarını ifade etti. Kırıkkale Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca hem esnafın hem de vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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