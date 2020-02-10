Kırıkkale Belediyesinden "don" uyarısı
Haberler » Güncel » Kırıkkale Belediyesinden "don" uyarısı - Haber

Kırıkkale Belediyesinden "don" uyarısı

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

10.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:24
Kırıkkale Belediyesinden

Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Su ve Kanalizasyon Müdürü , yaptığı yazılı açıklamada, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su dökülmemesi, ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu durumda musluk ve su borularının patlamasına ve maddi hasarın yaşanmasına sebebiyet verileceğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşanmakta ve bu sebeple mağduriyetler oluşmakta. Vatandaşlarımız sıkıntıya düşmemeleri için su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kapatarak donmaya karşı su sayaçlarını koruma altına almalılar. Ayrıca çok az miktarda muslukların açık bırakılması borularda yaşanacak don olayının da önüne geçecektir. Bu konuda abonelerimiz duyarlı olmalılar."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler