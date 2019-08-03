Kırıkkale Belediyesinden Büyük Anadolu Kırıkkalespor'a spor malzemesi yardımı

Kırıkkale Belediyesi, Büyük Anadolu Kırıkkalespor Kulübüne spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Büyük Anadolu Kırıkkalespor futbolcularıyla Başpınar Stadyumundaki kampta bir araya geldi. Burada düzenlenen törenle kulübe spor malzemesi desteğinde bulunan Saygılı, takım yöneticilerine ve futbolculara iyi bir sezon geçirmelerini diledi.

Büyük Anadolu Kırıkkalespor'un Kırıkkale Belediyesinin takımı olmadığını Kırıkkale'nin takımı olduğunu belirten Saygılı, "İnşallah tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimiz de bu hassasiyeti gösterir. Kırıkkalespor geçmişi tarih olan bir takım. Nereye gidersek gidelim Kırıkkalespor'un geçmişindeki başarılarından bahsedilir. İnşallah o eski başarılı günlere kavuşuruz. Temennimiz odur" dedi.

Futbolculara iyi bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunan Saygılı, "Burada çok daha genç sporcularımız var. İnşallah daha büyük kulüplere giderler. Burada görünürsünüz, izlenirsiniz ve başarılarınız takdir edilir. Ben tekrar hepinize iyi bir sezon geçirmenizi, büyük başarılar elde etmenizi diliyorum. Allah kolaylık versin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA