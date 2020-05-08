Kırıkkale Belediyesinden berber ve kuaförlere destek

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, dezenfekte işlemleri yapılan iş yerlerinde incelemelerde bulunarak, siperlik ve tıbbi maske dağıttı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'a kadar 1500 siperlik ve tıbbi maskeyi ücretsiz dağıtacaklarını belirtti.

Ülke olarak zorlu bir süreç geçirdiklerini ve salgın sürecinde iş yeri kapalı olan esnafa çeşitli şekillerde destek olmaya çalıştıklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü yaklaşık 45 gündür kapalı olan berber, kuaför esnaf grubumuz açılacak. Bu zorlu süreçten en fazla etkilenen esnaf grubumuz içerisinde yer alıyorlar. Onlara maske dağıtarak destek olmak istedik. Vatandaşlarımız da uzun süredir berber ve kuaförlerin açılmasını bekliyor. Onlar iş yerlerinin açıldığı ilk gün hijyenik ortamda kişisel bakımlarının gerçekleştirilmesi için aynı zamanda bu iş yerlerimizi dezenfekte etmeye başladık."

Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Murat Birdal da desteklerinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA