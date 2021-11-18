Kırıkkale Belediyesinde 130 bin ton asfalt hedefi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent genelinde 130 bin ton asfaltlama çalışması yapılacağını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, asfalt çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Devam eden çalışmaların da en kısa zamanda bitirileceğini kaydeden Saygılı, "Kırıkkale geneline 130 bin ton asfalt atıyoruz. Bu atılan asfalt Kırıkkale tarihinde bir ilktir. Asfalt sermenin yanı sıra kaldırım, kavşak, bilim ve deney merkezimizin çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Her cadde ve sokakta çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 20 dev proje açıklamıştık. Bu projelerimizin çalışmaları başladı. Çalışmalar ile birlikte Kırıkkale şantiye alanına döndü." ifadelerini kullandı.

Saygılı, bazı mahallelere yeni park yapılacağını, mevcut parkları da bakıma ve onarımdan geçireceklerini kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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