Kırıkkale Belediyesi yanan ormanlara 10 bin fidan desteği verecek
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Kırıkkale Belediyesi yanan ormanlara 10 bin fidan desteği verecek

Kırıkkale Belediyesi yanan ormanlara 10 bin fidan desteği verecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Adana, Osmaniye Mersin, Kütahya, Antalya, Aydın ve Muğla'da yanan ormanlara 10 bin adet fidan desteği vereceklerini bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Adana, Osmaniye Mersin, Kütahya, Antalya, Aydın ve Muğla'da yanan ormanlara 10 bin adet fidan desteği vereceklerini bildirdi.

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının yaralarını sarmak için Kırıkkale Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlama kararı aldık. Çıkan yangınlar yüreğimizi yakıyor. Devletimiz var gücü ile pek çok noktada başlayan orman yangınlarına müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ülke olarak birlikte güçlüyüz, birlikte olma vakti" diyen Saygılı, hainlerce yakılan ormanların yeniden yeşertilmesi için vatan sevdalısı Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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