Kırıkkale Belediyesi virüse karşı dezenfekteye devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, mahallelerde yıkama ve temizlik çalışmalarına devam ederken yoğunluk oluşan alanlarda da dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, mahallelerde yıkama ve temizlik çalışmalarına devam ederken yoğunluk oluşan alanlarda da dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında en önemli rol oynayan temizlik için Kırıkkale Belediyesi ekipleri her alanda hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bir taraftan mahallelerde yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer tarafta da dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Maviye döndürmek için mücadele

Salgının önlenmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Salgın kuralları kapsamında sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına sıklıkla uyum gösteriyoruz. Denetimler ve dezenfekte, temizlik çalışmalarımızla inşallah virüsü yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde turuncu olan şehrimizi inşallah maviye döndürmenin çabası içerisindeyiz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı