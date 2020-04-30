Kırıkkale Belediyesi seralarındaki çiçekler toprakla buluşmayı bekliyor Kırıkkale Belediyesine ait serada toprakla buluşmayı bekleyen bir birinden farklı yüzlerce çiçek kente rengarenk bir görünüm katacak.

Kırıkkale Belediyesine ait serada toprakla buluşmayı bekleyen bir birinden farklı yüzlerce çiçek kente rengarenk bir görünüm katacak.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, mevsimlik çiçek ve çalıların üretiminin yapıldığı serada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı, havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yapıldığını belirterek, kendi seralarında ürettikleri mevsimlik çiçeklerle parkların, caddelerin ve refüjlerin çiçek açacağını söyledi.

Kentin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için serada ürettikleri çiçeklerin kendilerini göstermeye başladığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Belediyemiz düşük bir maliyetle kendi seramızda gerçekleştirdiği mevsimlik çiçek ve çalı üretimleri sayesinde belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Baharın gelmesiyle birlikte mevsimlik çiçek üretimine ağırlık veriyoruz. Başta Kırıkkale'mize kazandırdığımız parklarımız olmak üzere, tüm parklarımızda, refüjlerde, kavşaklarda çiçek dikimi gerçekleştireceğiz. Böylelikle şehrimiz daha modern bir görünüme girecek."

Kaynak: AA