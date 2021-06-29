Kırıkkale Belediyesi, serada üretilen çiçeklerle cadde ve sokakları süslüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale Belediyesi, serada üretilen çiçeklerle cadde ve sokakları süslüyor

Kırıkkale Belediyesi, serada üretilen çiçeklerle cadde ve sokakları süslüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesine ait serada üretilen çiçekler, kent merkezindeki cadde ve sokaklara rengarenk görünüm katıyor.

Kırıkkale Belediyesine ait serada üretilen çiçekler, kent merkezindeki cadde ve sokaklara rengarenk görünüm katıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hem şehrin merkezinde bulanan parkların bakım ve onarımını yaptığı hem de serada çiçek üretimine devam ettiği belirtildi.

Birçok türde ve renkte çiçek üretilen seraların "çiçek fabrikası" olarak anılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Begonya, kadife, sarkıcı, yer petunyası, acem halısı, buz çiçeği, mine gibi çiçek çeşitleri ile Kırıkkale'yi renklendiren belediyemiz, aynı zamanda bodrum papatyası, fare kulağı, sedum ve yıldız gibi yeni çiçek türleri ekleyerek şehrin koku ve rengini değiştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrin dokusuna önem veren bir belediye olmaktan haz duyduklarını belirterek, her şeyin en güzeline layık Kırıkkale'yi renklendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale Belediyesi, serada üretilen çiçeklerle cadde ve sokakları süslüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:40:13. #1.16#

title