Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı - Haberler
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Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı

Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezindeki tüm okullara toplamda bin litre el dezenfektanı dağıtıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezindeki tüm okullara toplamda bin litre el dezenfektanı dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgınına tedbir amaçlı olarak kent merkezinde bulunan 90 okul ile 5 yurda koruyucu özelliği bulunan el dezenfektanı dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Okullarımızda yüz yüze eğitim döneminde dezenfekte işlemine ağırlık veriyoruz. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, öğretmen ve okul görevlilerimizi salgına karşı koruma amacıyla Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan okullara koruyucu içeren el dezenfekte dağıttı. Ayrıca okullarımızı da düzenli aralıklarla dezenfekte uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı

Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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