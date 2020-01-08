Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı
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Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı

Kırıkkale Belediyesi, 2020 yılının Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

08.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:43
Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı

Belediyesi, 2020 yılının Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.


Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonundaki toplantının birinci bileşimi Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı 'ya yetki verilmesiyle başlayan toplantıda husus ve denetim komisyonuna gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi. Gündemin son maddesinde ise imar tadilat talepleri komisyonda görüşüldü.


2020 yılının Kırıkkale'ye hayırlar getirmesini dileyen Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.


Toplantıya Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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