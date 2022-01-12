Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi 2021'da 2 bin 771 Olaya Müdahale Etti

KIRIKKALE (Bültenler) - HER GEÇEN GÜN KENDİNİ YENİLİYOR

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce olaya kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekiplerinin, kendini her geçen gün geliştirdiği belirtildi. 2021 yılında 2 bin 771 olaya müdahale edildiğini aktarılan açıklamada, "Gelişen teknolojik imkanların birçoğuna sahip olan belediyemiz itfaiyesi, yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ederek pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca 2 bin 771 olaya müdahale eden itfaiye ekiplerimiz, 146 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 101 ev ve işyerinde su çekmesini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR İŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti: "İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarımıza başarılar diliyorum." Diye konuştu.

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