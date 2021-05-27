Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri rafineride yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri rafineride yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri rafineride yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ndeki bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ndeki bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, senaryo gereği, dolum tesisindeki peronda bir tankerin dolum yaptığı esnada gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan yangınla başladı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak, yangını kontrol altına aldı. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, işlem yoğunluğunun yüksek olduğu rafineri ve çevresindeki dolum tesislerinde, çıkması muhtemel kimyasal yangınlara karşı, hem kuruluşların ve çalışanların bilinçlendirilmesi hem de itfaiye ekiplerini her zaman hazır halde tutmak için gerçeğini aratmayacak tatbikatlara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Tatbikata damga vuran görüntü! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
Tatbikata damga vuran görüntü! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Deniz Çakır İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri rafineride yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 15:49:23. #1.11#

title