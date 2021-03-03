Kırıkkale Belediyesi, iş yerlerini dezenfekte etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale Belediyesi, iş yerlerini dezenfekte etti

03.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:44
Kırıkkale Belediyesi, iş yerlerini dezenfekte etti

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince, yeni normalleşme süreciyle belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet vermeye başlayan iş yerleri dezenfekte edildi.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince, yeni normalleşme süreciyle belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet vermeye başlayan iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir kapalı olan iş yerlerinde dezenfekte çalışması yaparak, esnaflara 2 bin litre dezenfekte dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır da yeniden faaliyete başlamaları nedeniyle iş yerlerini ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Süreç içerisinde her zaman ellerinden gelen desteği ve katkıyı esnaflara sunmaya gayret ettiklerini aktaran Bakır, "Kontrollü normalleşme döneminde kapılarını açan lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerinde dezenfeksiyonunu üstlenerek, esnafımıza ekonomik anlamda da destek oluyoruz. Ayrıca yeniden açılan iş yerine de dezenfekte dağıtarak, iş yerlerini dezenfekte ederek virüsün buralarda barınmamasını sağlamaya çalışmış olacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle perşembe günü açılan cumartesi pazarının, yeniden cumartesi günleri kurulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Alişan Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Caner Erkin Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale Belediyesi, iş yerlerini dezenfekte etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:48:15. #1.16#
title