Kırıkkale Belediyesi, iş yerlerini dezenfekte etti

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince, yeni normalleşme süreciyle belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet vermeye başlayan iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir kapalı olan iş yerlerinde dezenfekte çalışması yaparak, esnaflara 2 bin litre dezenfekte dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır da yeniden faaliyete başlamaları nedeniyle iş yerlerini ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Süreç içerisinde her zaman ellerinden gelen desteği ve katkıyı esnaflara sunmaya gayret ettiklerini aktaran Bakır, "Kontrollü normalleşme döneminde kapılarını açan lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerinde dezenfeksiyonunu üstlenerek, esnafımıza ekonomik anlamda da destek oluyoruz. Ayrıca yeniden açılan iş yerine de dezenfekte dağıtarak, iş yerlerini dezenfekte ederek virüsün buralarda barınmamasını sağlamaya çalışmış olacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle perşembe günü açılan cumartesi pazarının, yeniden cumartesi günleri kurulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen