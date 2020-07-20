Kırıkkale Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor Kırıkkale Belediyesi tarafından program dahilinde mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tüm birimler program dahilinde çalışmalar yapıyor.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla tüm birimler program dahilinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapmasında ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere asfalt, yıkama peyzaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belirlenen program dahilinde mahallelerinihtiyaçlarına göre çalışmaların 24 Saat devam ettiğini söyleyenBelediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleniyi yapıyoruz" ifadelerini kulandı.

Vatandaşlar Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibini yaptıkları çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler