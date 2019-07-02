Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kırıkkale Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Çakır Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.

Komisyon raporlarının ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Yıldırım, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldırım, "Şehitlerimizin isimlerini cadde ve sokaklara verdik. Sanayi Mahallesi 1513. Sokağa Şehit Zafer Yeşilyurt, Kalatepe Mahallesi 1078. Sokağa Şehit Ahmet Duman, Çalılıöz Mahallesi 523. Sokağa Şehit Ramazan Akdağ ismi verildi. Alınan kararlar ilimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA