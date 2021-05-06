Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın "çat kapı" ziyaretleri sürüyor
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Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın "çat kapı" ziyaretleri sürüyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın 'çat kapı' ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ramazan ayında başlattığı "çat kapı" ziyaretlerine devam ediyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ramazan ayında başlattığı "çat kapı" ziyaretlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretler maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyularak gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Saygılı, vatandaşların sorunlarını da dinliyor.

Saygılı, sorunların çözümü için de belediyenin ilgili müdürlerine talimat veriyor.

Vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Saygılı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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