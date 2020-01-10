Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle bir araya geldi

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Saygılı, Kırıkkale Evleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Gazetecilerin halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2020 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum."

Programın ardından gazetecilere çeşitli hediyeler veren Başkan Saygılı, gazetecilerle öz çekimde yaptı.

Kaynak: AA