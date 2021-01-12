Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
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Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:56
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, son zamanlarda kendisinin ve başkan yardımcılarının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, son zamanlarda kendisinin ve başkan yardımcılarının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, esnafı, vatandaşları ve bazı firmaları telefonla arayan kişi ya da kişilerin kendinin ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak yardım kampanyası adı altında para toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlardan bu kişilere karşı dikkatli olmalarını isteyen Saygılı, "Belediyemizin, şahsımın ve başkan yardımcılarımız adını kullanmak suretiyle yardım topladıklarını iddia edenlere itibar etmeyip, vatandaşlarımızdan bu kişileri güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederim. " ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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