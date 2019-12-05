Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:25
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın

Belediye Başkanı , 'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Saygılı, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Saygılı, "" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Saygılı, fotoğrafların çok hoşuna gittiğini ve seçmekte zorlandığını ifade ederek, "Biz de kendimize beğeni olarak en yakın olanları tercih ettik. Bütün çalışan ve emek veren arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin. Türkiye'nin en önemli ajansı olan AA'ya başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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