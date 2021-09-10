Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, 20 yatırımın tanıtımını yaptı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir yıl içerisinde bitecek ve yapılması planlanan 20 yatırımın tanıtımını gerçekleştirdi.

Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, siyasette birlik ve beraberliği sağlamanın hizmetin en önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Bunun da başlı başına bir hizmet olduğunu belirten Can, "Çünkü birlik ve beraberlik varsa herkes bunun üzerinde kenetleniyor. Birlik ve beraberliğe sizden de destek istiyoruz. Yapılanları anlatacağız, hakikatleri haykıracağız. Sizler de takip ediyorsunuz ki yalan, iftara, dolan, fitne hakikatin önüne geçiyor. Sosyal medya diye bir platform var, orada biri bir şey üfürüyor sonra kendisi inanıyor." diye konuştu.

Başkan Saygılı da halihazırda devam eden yapılması planlanan 20 projenin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

İşlerinin hizmet olduğunu ancak bu projelerden, Kırıkkale'ye gelecek hizmetlerden rahatsız olanların bulunduğunu aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Kırıkkale için bir çivi çakandan Allah razı olsun. Bizden önceki dönemlerde kentimize hizmet eden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim de tek talebimiz budur. Hiçbirimiz buralarda ilelebet kalıcı değiliz. Görev süremiz bittikten sonra gideceğiz. Kırıkkale Belediyesinden menfaat bulamayanlar yerlerinde duramıyorlar. Kimler olduğunu da biliyorsunuz. Allah izin verirse tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül edenlerin karşısında dimdik duracağız. Allah'ın huzurunda eğilip, bu aziz milletin de hizmetkarı oluruz. Bizim başka da bir niyetimiz yoktur."

Saygılı, konuşmasının ardından görseller eşliğinde yatırımları tanıtarak, özellikle ROKETSAN'ın yapacağı yatırımın Kırıkkale için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yatırımın gerçekleşmesi halinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceğine dikkati çeken Saygılı, hayırlı olmasını diledi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Partili belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.