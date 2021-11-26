Kırıkkale'ye müjde, şehre buz pisti inşa ediliyor - Haberler
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Kırıkkale'ye müjde, şehre buz pisti inşa ediliyor

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Kırıkkale'ye müjde, şehre buz pisti inşa ediliyor

Bilim Merkezi içerisine yapımına başlanan buz pisti için temel atma işlemi gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (Bültenler) - Gençlerin ve çocukların merakla beklediği buz pisti inşaası hızla devam ediyor.

SON TEKNOLOJİ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı"367 Metre karelik alana yapımına başladığımız Bilim Merkezi içerisine buz pisti inşa ediyoruz. Özel teknoloji ile kaplanacak olan tesisimizin pisti sentedik değil doğal buz olacak, bu özelliğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Türkiye'de ilkler arasına girecek olan buz pistini kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız." dedi.

YAZ KIŞ HİZMET VERECEK

Ayna anda onlarca kişinin faydalanabileceği buz pisti, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın projeleri içerisinde yer alıyordu. Özellikle gençlerin, çocukların merakla beklediği Bilim Merkezi içerisine inşasına başlanan Buz pisti Yaz Kış Kırıkkaleli spor sever çocuklara, gençlere hizmet verecek. Kırıkkaleli çocuklarda farklı bir spor dalı ile de tanışmış olacaklar.

FERAH BİR ORTAM

Her seansta onlarca kişinin faydalanabileceği tesiste sporcular kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayarak sahaya çıkacaklar. Tamamlandığında yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik imkan sunacak olan buz pisti sporculara güvenli bir ortam sağlayacak. Buz pistinin inşa edildiği alanda aynı zamanda ileriki dönemlerde çeşitli sosyal donaltılarında inşa edilmesi planlanmakta.

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