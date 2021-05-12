KIRIKKALE - Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Sivas,Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sivas,Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, şehit yakınları ve protokol üyeleri Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarının bayramını kutladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun 6 yaşındaki kızı Eslem Erva Umulu, Sezer'in verdiği karanfili babasının mezarına koydu.

Şehidin kızı, bu sırada "Babacığım çiçekleri senin için diktim. Umarım güzeldir" diyerek, Vali Sezer'in hediye ettiği oyuncağı babasına gösterdi.

Sezer, şehitlikteki törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün şehitleri ziyaret ederek, aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kırıkkale'nin şehitler diyarı olduğunu aktaran Sezer, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin'de de Müslüman alemi zor durumda. Rabbim inşallah bu mezalimi de bir an önce durdurur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen