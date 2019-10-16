16.10.2019 13:25

Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor

KIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İHA