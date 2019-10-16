Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor
Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyorKIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık...
Kırıkkale 'Barış Pınarı Harekatı' şehidini uğurluyor
KIRIKKALE - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'te devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.