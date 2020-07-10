KIRIKKALE Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (4)HALİFELİ İÇME SUYU TESİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmete alınan Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışına katıldı.

Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (4)

HALİFELİ İÇME SUYU TESİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmete alınan Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışına katıldı. Tesisin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, "Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis 17 içme suyu kuyusuyla, mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğunda bağlantısıyla, enerji nakil hattı ve trafosu ile son derece modern bir içme suyu tesisi oldu. Kırıkkale merkez içme suyu hattının günlük kullanım miktarı 1,5 milyon metreküp. Bu tesisimizin de üretim kapasitesi 450 bin metreküp. Bakanlığımız, Kırıkkale Belediyemize sunduğu bu hizmet için, İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla, 5 milyon lira hibe desteğinde bulundu" dedi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA